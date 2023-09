Cet évènement est passé Récital chants, textes, musique… à la Chapelle Saint-Didier Cozance commune de Trept Trept Catégories d’Évènement: Isère

Trept Récital chants, textes, musique… à la Chapelle Saint-Didier Cozance commune de Trept Trept, 16 septembre 2023, Trept. Récital chants, textes, musique… à la Chapelle Saint-Didier 16 et 17 septembre Cozance commune de Trept Libre participation Récital chants, textes, musique (harpe)

Autour du thème de la Résistance en hommage à Roland de la Poype, pilote du Normandie-Niemem, héros de l’union soviétique, Compagnon de la Libération. Cozance commune de Trept 38460 Trept Trept 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0781716128 Chapelle du XVème siècle. Parking à l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©ML Ducarroz Détails Catégories d’Évènement: Isère, Trept Autres Lieu Cozance commune de Trept Adresse 38460 Trept Ville Trept Departement Isère Lieu Ville Cozance commune de Trept Trept latitude longitude 45.687;5.31948

Cozance commune de Trept Trept Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trept/