Coyote change de peau Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Coyote change de peau Aix-en-Provence, 11 janvier 2023, Aix-en-Provence . Coyote change de peau 7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

2023-01-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-08

Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Coyote a grand faim ! Il erre, fatigué, à travers les plaines arides du grand Ouest !



Il tombe sur le Vieux Buffalo, chef de tous les Bisons. Et Coyote se met à rêver d’une vie paisible et abondante à brouter de l’herbe…

Et s’il pouvait changer de peau ?



Bienvenue dans l’univers des contes Peaux-Rouges, où les animaux sont des êtres magiques bien plus complexes qu’il n’y parait… Spectacle conseillé à partir de 4 ans, au Flibustier Café théâtre Le Flibustier Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Ville Aix-en-Provence lieuville Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Coyote change de peau Aix-en-Provence 2023-01-11 was last modified: by Coyote change de peau Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 janvier 2023 7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône