COYOTE CHANGE DE PEAU FLIBUSTIER, 8 février 2023, AIX EN PROVENCE.

COYOTE CHANGE DE PEAU FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 14:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Coyote a grand faim ! Il erre, fatigué, à travers les plaines arides du grand Ouest ! Descriptif : Il tombe sur le Vieux Buffalo, chef de tous les Bisons. Et Coyote se met à rêver d’une vie paisible et abondante à brouter de l’herbe… Et s’il pouvait changer de peau ? Bienvenue dans l’univers des contes Peaux-Rouges, où les animaux sont des êtres magiques bien plus complexes qu’il n’y parait…

Votre billet est ici

FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhone

Coyote a grand faim ! Il erre, fatigué, à travers les plaines arides du grand Ouest !

Descriptif :

Il tombe sur le Vieux Buffalo, chef de tous les Bisons. Et Coyote se met à rêver d’une vie paisible et abondante à brouter de l’herbe… Et s’il pouvait changer de peau ?

Bienvenue dans l’univers des contes Peaux-Rouges, où les animaux sont des êtres magiques bien plus complexes qu’il n’y parait…

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici