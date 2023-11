Ateliers de Noël Coworking Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Ateliers de Noël Coworking Auterive, 10 décembre 2023, Auterive. Ateliers de Noël Dimanche 10 décembre, 10h00 Coworking Sur inscription. Nombre de places limité. 45€ par participants. La ferme des moments doux vous propose un atelier de Couronne de Noël au coworking.

Un moment chaleureux et créatif pour créer pas à pas votre propre couronne de Noël !

Le matériel est entièrement mis à disposition et les participants repartent avec leur création. Coworking 780 route d’espagne auterive Auterive 31190 Trantouil Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedesmomentsdoux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0667521625 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T11:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T11:30:00+01:00 atelier création La ferme des moments doux Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Coworking Adresse 780 route d'espagne auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Coworking Auterive latitude longitude 43.344156;1.475408

Coworking Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/