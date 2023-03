Cowboys games Rosnay Catégories d’Évènement: Indre

Cowboys games, 9 septembre 2023, Rosnay . Cowboys games Rianvert Rosnay Indre

2023-09-09 09:00:00 09:00:00 – 2023-09-10 Rosnay

Indre Venez découvrir des épreuves de maniabilité et rapidité du travail du bétail à cheval.: ranch sorting: open intermédiaire, limited. Possibilité de repas sur place sur réservation. Venez découvrir des épreuves d’équitation western. assoafb36@gmail.com +33 6 52 29 05 84 http://lafermedesbuttons.com/ © AWA

