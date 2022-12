Cowboys from Outerspace + Rodéo Spaghetti Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cowboys from Outerspace + Rodéo Spaghetti Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

2023-01-07 20:00:00

« La fusée sauvage des Cowboys From Outerspace les propulse sans répit dans l’outrage sonique et la débauche de décibels, laminant au passage icônes trash et momifiant idoles labélisées high energy…



RODEO SPAGHETTI

Ce sont tous des fines gâchettes et ils vous accrocheront par le col dès la première note avec les meilleurs arguments : le charme, le punch et un imaginaire débridé qui vous emmènent des plaines du nouveau monde aux terrasses des cafés italiens période dolce vita.



PARTENARIAT

Cette soirée est précédée par une résidence des étudiants du Diplôme National des Métiers d'Art et du Design du lycée Blaise Pascal, qui réalisera les régie son et lumières des Cowboys from outerspace. Un concert pour découvrir de nouveaux talents.

