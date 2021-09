Toulouse Théâtre Sorano Haute-Garonne, Toulouse Cowboy Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Western théâtral contemporain Dans un huis clos à ciel ouvert, cinq cowboys, héros boiteux, luttent avec l’asphyxie ambiante, la chaleur insupportable, l’attente… et traversent des questions existentielles. Ils ont un rituel à accomplir. Jo la Botte cherche Doggy qui a mystérieusement disparu ; Job peste, excédé par des siècles de bêtise humaine ; Mickie, à bout d’humiliations, dit qu’elle va partir pour de bon cette fois-ci ; Georges raconte n’importe quoi à n’importe qui pour masquer sa peur du vide. Chacun règle ses comptes avec les autres. Chacun tente de trouver sa place et de donner un sens à sa présence en ce monde. Il va se passer quelque chose… _Cowboy est un OVNI théâtral aussi déroutant que délirant. Une sorte de western contemporain burlesque qui aborde le vertige de l’Homme face à sa propre finitude. La sensation du vide et comment le remplir. Beckett au pays de John Wayne…_ ### Plus d’infos [Théâtre du Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/cowboy/2021-11-19/) ![]() ### Infos Pratiques * Vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre à 21h * Durée : 1h15

De 8 € à 22 €

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

