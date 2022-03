Cowboy ou indien ? Odyssée, 26 avril 2022, Orvault.

2022-04-26 Placement libre

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non de 7 € à 20 € Tout public à partir de 12 ans Placement libre

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, tout semble les séparer. Ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues…Remonte alors à la surface toute la nostalgie de l’enfance et ses jeux, ses secrets, ses attentes mais aussi ses peurs et rancœurs. Au sein de la fratrie, tous les jeux d’alliance, de rivalité et de conflit sont possibles… Cherchant à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités, les deux frères passent au tamis leurs comportements, erreurs et décisions passées pour comprendre ceux qu’ils sont aujourd’hui. Cowboy ou indien ? questionne la complexité des liens familiaux, en se penchant sur ceux qui animent une fratrie. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. Groupe DéjàDe et avec : Antoine Meunier et Sébastian LazennecRegard extérieur : Stanislas Hilairet et Servane DeschampsChorégraphe : Florence LoisonDécor : Olivier Clausse et Sarah QuentinCréation lumière : Simon RuttenCréation son : Julien Leguay

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr