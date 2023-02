Cowboy ou indien ? – Cie Groupe Déjà Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Cowboy ou indien ? – Cie Groupe Déjà Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 28 février 2023, Bouguenais. 2023-02-28

Horaire : 20:00

Gratuit : non de 8€ à 16€ Les comédiens de Groupe Déjà questionnent la fratrie et les liens familiaux. Les deux frères reviennent avec nostalgie et humour sur leurs souvenirs d’enfance : jeux, jalousies, secrets, disputes… Devenus adultes, ils s’interrogent sur leurs comportements et décisions passés pour comprendre ceux qu’ils sont devenus aujourd’hui. Un mélange d’émotions entre conflits et complicité, cruauté et tendresse. Public : à partir de 10 ans Les Trucs en + : Atelier théâtre d’improvisationInitiation au théâtre avec le Groupe Déjà : après quelques exercices de cohésion de groupe, place à l’impro ! (sur réservation) Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr

