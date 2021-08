Cow Love – LES RIAS 2021 Querrien, 26 août 2021, Querrien.

Cow Love – LES RIAS 2021 2021-08-26 15:03:00 – 2021-08-26 15:53:00 Rue du Stade Parking du cimetière

Querrien Finistère

SPPI

Trégeux (22) – Cirque, danse, humour – 50 Min

(Création bretonne 2015) – jauge : 300 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

La Société Protectrice de Petites Idées propose d’expérimenter les petites et grandes émotions qui pourraient réveiller les coins les plus incompréhensibles que cache l’humour. Un groupuscule destiné à défendre les droits des petites idées qui vagabondent à travers le monde…

Cow Love met en scène un couple décalé qui s’écharpe, s’aime, essaie, et rate tout ce qu’il entreprend. En toile de fond, un univers décapant et poétique où le kitsch côtoie l’absurde, le burlesque, et l’amour vache.

Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental

