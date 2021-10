Covoiturage – Visite guidée du château de Combourg Mellac, 7 novembre 2021, Mellac.

Covoiturage – Visite guidée du château de Combourg Kervidanou 3 Départ de la zone de covoiturage Mellac

2021-11-07 08:30:00 – 2021-11-07 20:30:00 Kervidanou 3 Départ de la zone de covoiturage

Mellac Finistère Mellac

Bâti au 11e siècle afin de défendre la cathédrale de Dol et l’indépendance de la Bretagne, le château a appartenu aux Du Guesclin avant d’échoir à la famille Chateaubriand. Les parties les plus anciennes datent du 13e siècle. La façade et les autres tours s’échelonnent sur les deux siècles suivants.

Le grand écrivain et homme politique François-René de Chateaubriand y passe son enfance. Depuis, le château de Combourg est considéré en littérature française comme le berceau du romantisme. Il est toujours habité par les descendants de l’auteur.

+33 7 82 82 82 63

Kervidanou 3 Départ de la zone de covoiturage Mellac

