Covinha Quartet Salon-de-Provence, 23 mars 2022, Salon-de-Provence.

Covinha Quartet Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-03-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-23 22:00:00 22:00:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Souvenez-vous, Covinha avait su créer l’évènement pour votre plus grand plaisir l’an passé lors de son concert joué à guichet fermé à Salon de Musique. Ils nous font cette fois-ci le plaisir de nous présenter leur toute nouvelle formule Quartet Covinha Deluxe.



Une voix de velours envoutante, des sonorités colorées, des rythmes vous embarqueront vers un voyage en Amérique Latine, et plus particulièrement vers le Brésil. Ilian, Raphaël Max et Farah sauront vous communiquer avec sincérité leur joie de vivre à travers un répertoire emblématique. Un moment privilégié et chaleureux à ne pas manquer, autour du caractère esthétique, poétique, délicat et épuré de la Bossa Nova.

Raphaël Giglio : Batterie

Max Parato : Basse

Ilian Véron : Guitare

Farah Sinhá : Chant

Concert Jazz Bossanova

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

