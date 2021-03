Pibrac Pibrac Pibrac Covid-19 : Mise en place d’une navette Pibrac Pibrac Catégorie d’évènement: Pibrac

du lundi 8 mars au mercredi 31 mars à Pibrac

Sur présentation de la confirmation du rendez-vous pour le vaccin **Pour qui ?**

– Pour les personnes âgées de + de 75 ans,

– En situation d’handicap

– Et atteintes d’une pathologie à haut risque qui sont dans l’incapacité de se déplacer Information de l’Assurance Maladie

[À consulter](http://ville-pibrac.fr/images/2021/cOVID-19/prise_en_charge_transport_vaccination_-_assurance_maladie.pdf) Retrouvez toutes les informations liées à la Covid-19 : [ville-pibrac.fr/index.php/covid-19](http://ville-pibrac.fr/index.php/covid-19)

Sur inscription

