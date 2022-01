Covid-19 : la vaccination, un outil de prévention efficace Présanse Paca-Corse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Covid-19 : la vaccination, un outil de prévention efficace Présanse Paca-Corse, 31 janvier 2022, Marseille. Covid-19 : la vaccination, un outil de prévention efficace

Présanse Paca-Corse, le lundi 31 janvier à 11:00

Depuis deux ans maintenant, les entreprises vivent au rythme de l’épidémie de Covid-19. Fermetures, confinements, absences des collaborateurs… Les difficultés se sont multipliées et ont fortement impacté le monde du travail, la vie des salariés et des employeurs. En ce début 2022, nous faisons face à un rebond épidémique, pour lequel le seul rempart est actuellement la vaccination. Mais des interrogations subsistent. Afin de mieux cerner les enjeux de la vaccination, outil de prévention efficace, nous vous proposons un webinaire animé par des professionnels des services de prévention et de santé au travail de Paca-Corse. En fin de webinaire, un temps d’échange de 15 mn permettra de répondre aux questions des participants. ### LES INTERVENANTS : > Célia Barberousse, épidémiologiste à l’AIST 83 > Dr Hugo Marina, médecin du travail à l’AMETRA 06 Afin de mieux cerner les enjeux de la vaccination anti Covid-19, nous vous proposons un webinaire animé par des professionnels des services de prévention et de santé au travail de Paca-Corse. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T11:00:00 2022-01-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Présanse Paca-Corse Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Présanse Paca-Corse Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Présanse Paca-Corse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/