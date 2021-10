Lille Lille Grand Palais Lille, Nord COVID-19… et après ? Lille Grand Palais Lille Catégories d’évènement: Lille

COVID-19… et après ?

Lille Grand Palais, 30 novembre 2021, Lille.

Lille Grand Palais, le mardi 30 novembre à 18:00

**• Anticiper et prévenir les futures épidémies.** **• Lutter contre la résistance aux antibiotiques.** Les équipes de l’Institut Pasteur de Lille feront le point sur les recherches en cours et répondront à vos questions : **• Pr Benoit Deprez,** directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille **• Dr Sandrine Belouzard,** docteur en biologie, chercheuse CNRS au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille à l’Institut Pasteur de Lille **• Dr Alain Baulard,** directeur de recherche Inserm au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille à l’Institut Pasteur de Lille **• Pr Patrice Nordmann,** professeur en microbiologie médicale et moléculaire, Faculté des Sciences et de Médecine à l’Université de Fribourg et collaborateur de l’Institut Pasteur de Lille • Pr Xavier Nassif, Directeur général de l’Institut Pasteur de Lille **_Conférence animée par Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de “Sciences et Avenir”._**

Gratuit / sur inscription / en présentiel ou en distanciel

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités-Unies, 59777 Lille

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T20:00:00

