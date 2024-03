COVERTRAMP Hommage à Supertramp LE ROK Panazol, samedi 16 mars 2024.

COVERTRAMP Hommage à Supertramp LE ROK Panazol Haute-Vienne

A 20h.

Le plus bel hommage au groupe Supertramp !

Covertramp vise la perfection, faisant attention aux moindres détails pour rendre le son, le sens et l’émotion, au plus proche de l’original. Un spectacle unique en live ! Composé de 6 musiciens, le groupe propose un spectacle de 2 heures avec 25 chansons telles que Breakfast in America, School, Goodbye Stranger, It’s Raining Again et bien d’autres !

Réservation par Box office et points de vente habituels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

LE ROK 16 Avenue du Président Vincent Auriol

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

