Covertramp – Hommage à Supertramp L’ESPACE DE FORGES, 29 septembre 2023, FORGES LES EAUX.

Forges Développement (Lic 1 : 1012202 – Lic3 : 1012203) en accord avec RCE Organisation présente : ce spectacle. Le plus bel hommage à Supertramp. Un spectacle unique en live, afin de rendre hommage aux mythiques Supertramp, se remémorer les plus grands de leurs tubes et redécouvrir des trésors plus anciens. Ce groupe vise la perfection, en faisant toujours attention aux moindres détails, afin de rendre le son, le sens et l’émotion au plus proche de l’original. Après toute une année de travail intense, ce groupe de 6 musiciens nous propose un spectacle de 2 heures avec 25 chansons telles que Breakfast in America, School, Goodbye Stranger, It’s Raining Again et bien d’autres. Partageons un très bon moment entre fans passionnés ! réservations PMR : 0232898080 Covertramp Covertramp

Votre billet est ici

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

