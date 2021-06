Paris Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Covers : une histoire de la reprise dans le rock Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cette conférence reviendra, avec force références discographiques et anecdotes, sur l’histoire de la reprise, « exercice de style inévitable », et « révélateur identitaire », dans la sphère du rock, du folk, et de la « pop music ». Une conférence d’Emmanuel Chirache, journaliste, réalisateur, et auteur de « Covers : une histoire de la reprise dans le rock » (Le Mot et le reste, 2015).

Covers ! Une histoire de la reprise dans le rock. Hommage ou opportunisme, la cover est un exercice de style inévitable de la sphère rock. " That's All Right Mama ", une reprise d'Arthur Crudup, un noir, par Elvis Presley, un blanc, va pulvériser les barrières raciales derrières lesquelles le rock naissant était maintenu. Les Beatles commencent par des reprises et font à leur tour l'objet de relectures diverses, tout comme les Rolling Stones et bien d'autres. Puis viendra le tour des Tribute bands et leurs adaptations au goût du jour de chansons d'une autre époque. En d'autres termes, la reprise évolue sans cesse avec le rock, contribuant à inventer ses formes, fonder ses groupes, élargir son horizon musical, définir sa généalogie ou sauvegarder son patrimoine de chansons. Cet ouvrage fait le tour de ces reprises emblématiques pour mieux cerner les contours parfois insaisissables du rock et de la pop. Car une grande reprise nous enseigne toujours quelque chose.

