Casino Barrière de Lille Lille, Nord COVERQUEEN – The world of Queen

Nord

COVERQUEEN – The world of Queen Casino Barrière de Lille, 8 janvier 2022, Lille. COVERQUEEN – The world of Queen

Casino Barrière de Lille, le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

Un concert éblouissant en hommage à un groupe de rock majeur et à son légendaire leader Freddie Mercury ! Emmené par le sensationnel chanteur Fred Caramia dont la technique vocale est infaillible, et appuyé par des effets spéciaux impressionnants et des vidéos choisies, ce spectacle plébiscité par les fans de Queen donne des frissons. _The show must go on !_

à partir de 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T23:00:00

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille