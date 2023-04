Atelier Papier au Moulin à Papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Catégories d’Évènement: Couze-et-Saint-Front

Dordogne

Atelier Papier au Moulin à Papier de la Rouzique, 9 avril 2023, Couze-et-Saint-Front . Couze-et-Saint-Front ,Dordogne , Atelier Papier au Moulin à Papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Dordogne

2023-04-09 14:00:00 – 2023-05-08 18:00:00 Couze-et-Saint-Front

Dordogne . Découvrez les étapes de la fabrication du papier artisanal, de la matière première au produit fini.

NOUVEAU !

Après la visite guidée, devenez papetier le temps d’un atelier pour réaliser votre feuille à la cuve et fabriquez votre papier de Pâques ! Découvrez les étapes de la fabrication du papier artisanal, de la matière première au produit fini.

Après la visite guidée, devenez papetier le temps d'un atelier pour réaliser votre feuille à la cuve et fabriquez votre papier de Pâques ! +33 5 53 24 36 16

Couze-et-Saint-Front

