Concert de Piano: François-Frédéric Guy Coux et Bigaroque-Mouzens, 8 octobre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens.

Coux et Bigaroque-Mouzens,Dordogne

Soliste interntional, François- Frédéric Guy vit dans la commune du Coux depuis 2018 d’où il voyage à travers l’Europe et au-delà pour faire entendre ses interprétations de son important répertoire pour piano. De Paris à Tokyo en passant par Hambourg, Londres ou Lisbonne, il ‘na de cesse que d’approfondir un répertoire qu’il connaît depuis longtemps, ou de découvrir des oeuvres nouvelles.

Il a généreusement trouvé le temps, dans un emploi du temps chargé, de jouer pour nous le 8 octobre à 16h, désirant contribuer à la vie culturelle de notre village..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An international soloist, François-Frédéric Guy has lived in Le Coux since 2018, from where he travels throughout Europe and beyond to perform his extensive piano repertoire. From Paris to Tokyo by way of Hamburg, London and Lisbon, he never ceases to deepen a repertoire he has known for a long time, or to discover new works.

He has generously found time in his busy schedule to play for us on October 8 at 4pm, as part of his contribution to the cultural life of our village.

Solista internacional, François- Frédéric Guy vive en Le Coux desde 2018, desde donde viaja por Europa y más allá para interpretar su amplio repertorio pianístico. De París a Tokio, pasando por Hamburgo, Londres y Lisboa, no deja de profundizar en un repertorio que conoce desde hace tiempo, o de descubrir nuevas obras.

Ha encontrado generosamente tiempo en su apretada agenda para tocar para nosotros el 8 de octubre a las 16.00 horas, como parte de su contribución a la vida cultural de nuestro pueblo.

Der internationale Solist François- Frédéric Guy lebt seit 2018 in der Gemeinde Le Coux, von wo aus er durch ganz Europa und darüber hinaus reist, um seine Interpretationen seines umfangreichen Klavierrepertoires zu Gehör zu bringen. Von Paris über Hamburg, London und Lissabon bis nach Tokio ist er stets bestrebt, ein Repertoire, das er seit langem kennt, zu vertiefen oder neue Werke zu entdecken.

In seinem vollen Terminkalender fand er großzügigerweise die Zeit, am 8. Oktober um 16 Uhr für uns zu spielen, da er einen Beitrag zum kulturellen Leben unseres Dorfes leisten wollte.

