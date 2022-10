Coux et Bigaroque : initiation à la danse trad’ et Bal Traditionnel Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne

Coux et Bigaroque : initiation à la danse trad' et Bal Traditionnel Coux et Bigaroque-Mouzens, 29 octobre 2022

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

2022-10-29 – 2022-10-29 Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne EUR 6 Samedi 29 octobre 2022 à la salle des fêtes du Coux et Bigaroque :

16h-19h : initiation à la danse trad’ animée par Jacqueline – entrée libre. Inscrpitions recommandées au 06 27 51 06 47

19h- 20h30 : auberge espagnole – chacun apporte un plat à partager en commun

20h30 : bal trad’ avec Les Gaziers du Trad

Entrée 6€

Buvette-pâtisseries +33 6 27 51 06 47 pixabay

Coux et Bigaroque-Mouzens

