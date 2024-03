Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt, dimanche 7 avril 2024.

La sixième édition de cette manifestation sportive qui mixe trail sur 42 et 25 km, un 10 km routes et chemins, mais aussi une course jeunes, de la marche, etc…

RV Place du quartier Mangin dès 8h ! 33 3 .

Place du Quartier Mangin

Couvron-et-Aumencourt 02270 Aisne Hauts-de-France

