Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Catégories d’Évènement: Aisne

Couvron-et-Aumencourt

Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt, 29 avril 2023, Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt. Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt 5 Couvron-et-Aumencourt Aisne

2023-04-29 14:00:00 – 2023-04-29 Couvron-et-Aumencourt

Aisne Couvron-et-Aumencourt . 5 5 15 La cinquième édition de cette manifestation sportive qui mixe trail sur 25 km, un 10 km routes et chemins, mais aussi une course jeunes, de la marche, etc… RV Place du quartier Mangin dès 14h ! +33 7 67 74 79 40 https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=189991&fbclid=IwAR2XZaS6VznHaiBTlbIK-gGKfBUKuHt7z9PfUNszjU3m8uCWkzpRZKWWTk4 Couvron-et-Aumencourt

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Couvron-et-Aumencourt Autres Lieu Couvron-et-Aumencourt Adresse Couvron-et-Aumencourt Aisne Ville Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Departement Aisne Tarif 5 Lieu Ville Couvron-et-Aumencourt

Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couvron-et-aumencourt couvron-et-aumencourt/

Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt 2023-04-29 was last modified: by Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt 29 avril 2023 Aisne Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Aisne

Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt Aisne