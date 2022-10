Couvre-Feu – Cie Après le Mur Quessoy, 23 octobre 2022, Quessoy.

Couvre-Feu – Cie Après le Mur

2022-10-23 15:30:00 – 2022-10-23

61, année dramatique

Relatant la répression meurtrière d’une manifestation d’Algériens le 17 octobre 1961 à Paris, la plume musclée de Diane Giorgis et Ali Khelil multiplie les regards, en une succession de séquences documentées d’une intensité saisissante. En faisant le décompte des disparu⸱e⸱s, Couvre-feu montre en douceur et en apnée l’immensité du chemin vers la réconciliation.

Sur la base de témoignages et de documents d’archives, les auteurs ont composé des textes fictionnalisés mettant en lumière différents point de vue autour de ces événements. Tantôt poétiques, tantôt réalistes, les écrits nous offrent la possibilité de plonger dans cette période trouble de l’histoire et d’éclairer étrangement notre présent. Forcément politique et subjectif, Couvre-Feu est notre cri contre l’oubli.

Ouverture des portes à 15h. Petite restauration sucrée sur place.

Réservation conseillée.

Accessibilité personnes en situation de handicap : contactez la compagnie pour préparer votre accueil.

