Couvre-feu / 17 octobre 1961 – Compagnie Après le mur Châtelaudren-Plouagat, 3 février 2023, Châtelaudren-Plouagat .

2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

2023-02-03 – 2023-02-03

Théâtre documentaire dès 14 ans. À partir de témoignages et de documents d’archives, Ali Khelil et Diane Giorgis retracent les événements liés à la répression meurtrière lors de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Quand le théâtre met en lumière un moment sombre de l’Histoire de France. Que s’est il passé le 17 octobre 1961 à Paris ? 30.000 algériens s’étaient rassemblés pacifiquement contre un couvre-feu qui leur était imposé. La police, alors dirigée par Maurice Papon, procéda à des milliers d’arrestations et interpellations violentes faisant des centaines de victimes.

Les deux auteurs et comédiens mettent en scène différents points de vue autour de ces événements à travers des récits fictionnalisés. Tantôt poétiques, tantôt réalistes, chaque scène nous offre la possibilité de plonger dans cette période trouble et d’éclairer notre présent. Une œuvre théâtrale documentée, justement écrite et interprétée. Un cri contre l’oubli des événements du 17 octobre 1961 à Paris

