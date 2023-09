Journées Européennes du Patrimoine: Visite Guidée du Couvent de Vaylats Couvent Vaylats, 17 septembre 2023, Vaylats.

Vaylats,Lot

La congrégation des Filles de Jésus a été fondée en 1820 par un prêtre né à Vaylats, l’abbé Jean Liauzu (1785-1846). Ému par l’ignorance religieuse du monde rural, au sortir de la Révolution, il fonde cette congrégation dédiée à l’enseignement, aux soins aux malades et à l’aide aux paroisses. Son siège est établi à Vaylats. La congrégation connaît un développement rapide et compte, en 1898, six cents sœurs qui s’occupent de 130 écoles réparties sur huit diocèses. Le couvent de Vaylats, aux bâtiments imposants et à la belle architecture en pierre, occupe le centre du bourg. Il est entouré d’un vaste enclos qui était, avant la Révolution, le jardin du château. Un premier couvent est construit dès 1826. Ce bâtiment est démoli en 1897 puis reconstruit, à l’identique, sur un autre emplacement, devenant ainsi la maison Sainte Anne. La chapelle est édifiée en 1852 et est dédiée au Sacré-Cœur. De style néo-roman, elle présente une forme en croix latine avec un chevet polygonal. La chapelle a été restaurée en 1957 avec la mise en place d’un nouvel autel, puis en 1991. Le couvent actuel a été construit entre 1854 et 1897 en plusieurs tranches. Le grand bâtiment aux tourelles mesure 84 mètres de long sur 17 mètres de large. Son édification s’est déroulée en deux temps : la première tranche en 1851, et la seconde partie côté parc en 1897. La maison de l’aumônier est bâtie en 1870 et sera agrandie en 1956 lorsque cette maison devient un cours secondaire : l’institution du Christ Roi. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 1968. [Source: Ministère de la Culture].

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 16:30:00. EUR.

Couvent Le bourg

Vaylats 46230 Lot Occitanie



The Filles de Jésus congregation was founded in 1820 by a Vaylats-born priest, Abbé Jean Liauzu (1785-1846). Moved by the religious ignorance of the rural world at the end of the French Revolution, he founded this congregation dedicated to teaching, caring for the sick and helping parishes. Its headquarters were established in Vaylats. The congregation grew rapidly, and by 1898 numbered six hundred nuns looking after 130 schools in eight dioceses. The Vaylats convent, with its imposing buildings and beautiful stone architecture, occupies the center of the village. It is surrounded by a vast enclosure which, before the Revolution, was the garden of the château. The first convent was built in 1826. This building was demolished in 1897, then rebuilt on an identical site, becoming the Maison Sainte Anne. The chapel, dedicated to the Sacred Heart, was built in 1852. Built in the neo-Romanesque style, it is in the shape of a Latin cross with a polygonal chevet. The chapel was restored in 1957 with a new altar, and again in 1991. The current convent was built between 1854 and 1897 in several phases. The large building with its turrets is 84 meters long and 17 meters wide. It was built in two stages: the first part in 1851, and the second part on the park side in 1897. The chaplain’s house was built in 1870 and enlarged in 1956, when it became a secondary school: the institution of Christ the King. This institution operated until 1968. [Source: Ministry of Culture]

La Congregación de las Hijas de Jesús fue fundada en 1820 por un sacerdote nacido en Vaylats, el abate Jean Liauzu (1785-1846). Movido por la ignorancia religiosa del mundo rural al final de la Revolución Francesa, fundó esta congregación dedicada a la enseñanza, el cuidado de los enfermos y la ayuda a las parroquias. Tenía su sede en Vaylats. La congregación creció rápidamente y en 1898 contaba con seiscientas hermanas que dirigían 130 escuelas en ocho diócesis. El convento de Vaylats, con sus imponentes edificios y su bella arquitectura de piedra, se alza en el centro del pueblo. Está rodeado por un vasto recinto que, antes de la Revolución, era el jardín del castillo. El primer convento se construyó en 1826. Este edificio fue demolido en 1897 y luego reconstruido de forma idéntica en otro emplazamiento, convirtiéndose así en la Maison Sainte Anne. La capilla fue construida en 1852 y dedicada al Sagrado Corazón. De estilo neorrománico, tiene forma de cruz latina y ábside poligonal. La capilla fue restaurada en 1957 con la instalación de un nuevo altar, y de nuevo en 1991. El convento actual se construyó entre 1854 y 1897 en varias fases. El gran edificio con sus torreones mide 84 metros de largo y 17 metros de ancho. Se construyó en dos fases: la primera en 1851 y la segunda, en el lado del parque, en 1897. La casa del capellán se construyó en 1870 y se amplió en 1956, cuando se convirtió en escuela secundaria: la institución de Cristo Rey. Esta institución funcionó hasta 1968. [Fuente: Ministerio de Cultura]

Die Kongregation der Töchter Jesu wurde 1820 von einem in Vaylats geborenen Priester, Abbé Jean Liauzu (1785-1846), gegründet. Er war von der religiösen Unwissenheit der Landbevölkerung nach der Revolution bewegt und gründete diese Kongregation, die sich dem Unterricht, der Krankenpflege und der Unterstützung der Pfarreien widmete. Ihr Sitz befindet sich in Vaylats. Die Kongregation wuchs schnell und zählte 1898 600 Schwestern, die 130 Schulen in acht Diözesen betreuten. Das Kloster von Vaylats mit seinen imposanten Gebäuden und der schönen Steinarchitektur befindet sich im Zentrum des Ortes. Es ist von einem großen Gehege umgeben, das vor der Revolution der Garten des Schlosses war. Ein erstes Kloster wurde bereits 1826 errichtet. Dieses Gebäude wurde 1897 abgerissen und an einem anderen Ort identisch wieder aufgebaut, wodurch es zum Haus der Heiligen Anna wurde. Die Kapelle wurde 1852 erbaut und ist dem Heiligen Herzen geweiht. Sie wurde im neoromanischen Stil erbaut und hat die Form eines lateinischen Kreuzes mit einem polygonalen Kopfende. Die Kapelle wurde 1957 mit der Aufstellung eines neuen Altars und 1991 restauriert. Das heutige Kloster wurde zwischen 1854 und 1897 in mehreren Bauabschnitten errichtet. Das große Gebäude mit den Türmchen ist 84 Meter lang und 17 Meter breit. Seine Errichtung erfolgte in zwei Etappen: der erste Bauabschnitt 1851 und der zweite Teil auf der Parkseite 1897. Das Haus des Kaplans wurde 1870 erbaut und 1956 erweitert, als dieses Haus zu einem Sekundarschulkurs wurde: der Christ-König-Institution. Diese Schule war bis 1968 in Betrieb. [Quelle: Ministerium für Kultur]

