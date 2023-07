Exposition de vêtements liturgiques et sur la vie du couvent du XVIIe au XXIe siècle Couvent troglodytique Sainte-Barbe Canteleu Catégories d’Évènement: Canteleu

Exposition de vêtements liturgiques et sur la vie du couvent du XVIIe au XXIe siècle 16 et 17 septembre Couvent troglodytique Sainte-Barbe

74 bis quai Gustave Flaubert (galerie basse du couvent)

– Visite libre de l’exposition L’industrie aux 19e et 20e siècles et son impact sur les rives de Croisset.

Durée : 1h

– Exposition de vêtements liturgiques et sur la vie du couvent du 17e au 21e siècle.

Durée : 45 mn

Sam 16 : de 10h à 18h

Dim 17 : de 10h à 17h Couvent troglodytique Sainte-Barbe 74 bis quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

