CONCERT DE L’ENSEMBLE LA FERTÉ Couvent St Ulrich – auditorium Sarrebourg, 10 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Charles-François Grégoire de La Ferté (1666 – 1746) est un compositeur pratiquement inconnu. Il fut au service de Louis XIV et de Louis XV et occupa plusieurs postes, dont celui de basse de violon à la Chapelle et aux Petits Violons, ainsi qu’au sein du célèbre orchestre des Vingt-Quatre Violons du Roi. Ce concert sera l’occasion de découvrir le premier livre de ses sonates pour le violon et la basse.

Ouverture de la billetterie le 12 juin 2023, le placement sera libre.. Tout public

Lundi 2023-07-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-10 22:30:00. 10 EUR.

Couvent St Ulrich – auditorium

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Charles-François Grégoire de La Ferté (1666 – 1746) is a virtually unknown composer. He was in the service of Louis XIV and Louis XV, and held several positions, including bass violin at the Chapelle and the Petits Violons, as well as in the famous Vingt-Quatre Violons du Roi orchestra. This concert is an opportunity to discover the first book of his sonatas for violin and bass.

Ticket sales open on June 12, 2023, with free admission.

Charles-François Grégoire de La Ferté (1666 – 1746) es un compositor prácticamente desconocido. Al servicio de Luis XIV y Luis XV, ocupó varios puestos, entre ellos el de violín bajo en la Chapelle y los Petits Violons, así como en la célebre orquesta de los Vingt-Quatre Violons du Roi. Este concierto será la ocasión de descubrir el primer libro de sus sonatas para violín y bajo.

Venta de entradas a partir del 12 de junio de 2023, con entrada gratuita.

Charles-François Grégoire de La Ferté (1666 – 1746) ist ein nahezu unbekannter Komponist. Er stand im Dienst von Ludwig XIV. und Ludwig XV. und bekleidete mehrere Posten, darunter den des Baßgeigers in der Chapelle und bei den Petits Violons sowie im berühmten Orchester der Vingt-Quatre Violons du Roi. Dieses Konzert bietet die Gelegenheit, das erste Buch seiner Sonaten für Violine und Bass zu entdecken.

Der Kartenverkauf beginnt am 12. Juni 2023, die Platzierung ist frei.

