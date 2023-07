« Entre Cordes » Couvent St François à VICO Vico, 9 août 2023, Vico.

« Entre Cordes » Mercredi 9 août, 21h00 Couvent St François à VICO TARIFS :

Plein tarif : 18€

Tarif réduit 50% (-26 ans, étudiant, saisonnier) : 9€

Tarif Duo (2 billets) : 30€

Pass festival (2, 3, 6 concerts): 28€, 40€, 80€

Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass Cultura accepté

Soirée exceptionnelle exclusivement réservée aux cordes !

Venez découvrir nos artistes dans un programme très riches qui vous fera voyager dans toute l’Europe.

– Souvenir de Florence op.70 pour sextuor à cordes de P.I. Tchaïkovski (1840–1893)

– Octuor de F. Mendelssohn (1809–1847)

– Ete de A. Vivaldi (1678–1741)

– Verano Porteño de A. Piazzola (1921–1992)

– Adagio pour cordes de S. Barber (1910–1981)

Diane Cavard, Eugène Ducros, Camille Theveneau et Hanna Yakavenka (violons), Salomé Kirklar, Sacha Pietri (altos), Gabriel Bernes, Hugo Pietri (violoncelles)

Couvent St François à VICO Vico Vico couvent Corse-du-Sud Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-09T22:30:00+02:00

©CorsicaCantabile