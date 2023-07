« Musique française du XXe » Couvent St François à VICO Vico, 7 août 2023, Vico.

« Musique française du XXe » Lundi 7 août, 21h00 Couvent St François à VICO TARIFS :

Plein tarif : 18€

Tarif réduit 50% (-26 ans, étudiant, saisonnier) : 9€

Tarif Duo (2 billets) : 30€

Pass festival (2, 3, 6 concerts): 28€, 40€, 80€

Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass Cultura accepté

La harpe angélique sera au service des grands compositeurs français du XXe siècle.

– Sonate pour violoncelle et harpe de C. Debussy (1862-1918)

– Fantaisie op.124 pour violon et harpe de C. Saint-Saens (1835-1921)

– Final du trio pour violon, violoncelle et harpe de H. Renié (1875-1956)

Noelia de Freitas (harpe), et les musiciens du festival.

Couvent St François à VICO Vico Vico couvent Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/corsica-cantabile »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783489786 »}, {« type »: « email », « value »: « corsica.cantabile@gmail.com »}] https://corsicacantabile.com/concert/vico-07-08-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T21:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:15:00+02:00

2023-08-07T21:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:15:00+02:00

©CorsicaCantabile