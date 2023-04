Visite botanique du jardin du cloître du couvent Sainte-Cécile Couvent sainte-Cécile, 3 juin 2023, Grenoble.

Visite botanique du jardin du cloître du couvent Sainte-Cécile Samedi 3 juin, 10h00, 14h30 Couvent sainte-Cécile Tarif unique : 7€/ pers. ; gratuit -18 ans.

En compagnie de Serge Krivobok, professeur à la faculté de pharmacie et directeur du jardin Dominique Villars, découvrez l’histoire et l’utilisation des essences botaniques présentes dans le jardin du cloître du couvent Sainte-Cécile.

Deux visites guidées sont proposées, à 10h et à 14h30. Inscription nécéssaire.

Fondé le 22 novembre 1624 par les religieuses bernardines de Grenoble, le couvent Sainte-Cécile a été racheté et restauré par les Editions Glénat qui en ont fait depuis leur siège social et un lieu présentant des expositions permanentes et temporaires. Au sein de l'ancien cloître, un jardin monastique a ainsi retrouvé sa place en 2009. Il est composé de plantes à usage culinaire et médicinal, agencées selon les règles de l'ancestral calendrier lunaire et cohérentes avec l'histoire du lieu et de la région. Chaque carré est ainsi associé à un signe du zodiaque et les végétaux ont été choisis en correspondance. Le bassin au centre du jardin assure, outre la séparation entre les différents carré, le lien avec la vocation initiale du lieu. A l'est, le printemps est placé sous l'ascendance du Taureau, signe de terre qui est matérialisé par les petits gnomes placés sur la fontaine. Des rosiers rouges et blancs ont été plantés dans cet espace. Au nord, l'hiver correspond à la période du Verseau, signe d'air traduit par sa représentation mythologique, les sylphides. Ce carré semper vivens, conserve son feuillage toute l'année. Parmi les essences présentées se trouve un cyprès, des graminées, des genévriers, ou encore des buis. Au sud, l'été est placé sous le symbole du Lyon, signe de feu et symbolisé par les salamandres. Il est composé de carré contenant des plantes aromatiques et médicinales aux vertus multiples. On y trouve notamment du thym, échinacée, pourpre, bourrache, rhubarbe, verveine, absinthe, lavande ou encore Rhue et millepertuis. Enfin, à l'ouest, correspondant à l'automne et placé sous le signe du Scorpion, signe d'eau, et traduit par la grenouille, se trouve trois rangées de vignes.

