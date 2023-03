Découverte des métiers d’art à destination des scolaires Couvent Sainte-Cécile Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Découverte des métiers d'art à destination des scolaires 27 – 30 mars Couvent Sainte-Cécile

pour permettre au jeune public de découvrir la richesse des métiers d’art, le Fonds Glénat et l’association Artizz s’associent pour permettre à six classes de découvrir les savoirs-faires de six artisans d’art. Sur une heure les élèves découvriront donc le métier de l’artisan positionné sur le créneau.

Les rencontres auront lieu lundi, mardi et jeudi de 10h à 11h ou de 14h à 15h au couvent Sainte-Cécile à Grenoble.

Ces rencontres sont gratuites mais sur inscription obligatoire, les artisans ne pouvant accueillir qu’une classe à la fois. Elles sont plutôt adaptées aux cycles 3. (CM1-CM2- 6e). PLANNING DES RENCONTRES :

Lundi 27 mars : 10h à 11h : Agathe Zanone, Restauratrice de cadres en bois doré

14h à 15h : Naïs Deguerry, Artisan Tapissier Mardi 28 mars : 10h à 11h : Florence Droin, restauratrice de tableaux

14h à 15h : Nicolas Demarais, Luthier Jeudi 30 mars 10h à 11h : Nicolas Didier, accordeur de piano

