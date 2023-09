CONCERT D’ORGUES Couvent Saint Ulrich Sarrebourg, 27 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le grand organiste Jean-Charles Ablitzer donnera un récital d’orgue consacré à la musique ibérique, sur le bel instrument péruvien édifié dans l’auditorium de Saint-Ulrich. Une aubaine pour les amateurs, due au souhait de cet artiste de découvrir cet orgue.

Au programme, des pièces composées au XVIIe siècle dans la Péninsule ibérique, correspondant totalement à l’esthétique de l’orgue de Saint-Ulrich, fidèle copie de l’instrument restauré au Pérou en 2008 dans le cadre des opérations de sauvetage des Chemins du baroque dans le Nouveau Monde.

Une animation proposée par les Amis de Saint-Ulrich.. Tout public

Mercredi 2023-09-27 20:30:00 fin : 2023-09-27 22:30:00. 0 EUR.

Couvent Saint Ulrich

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The great organist Jean-Charles Ablitzer will give an organ recital devoted to Iberian music, on the beautiful Peruvian instrument built in the auditorium of Saint-Ulrich. This is a godsend for organ-lovers, thanks to the artist?s desire to discover the instrument.

The program featured pieces composed in the 17th century on the Iberian Peninsula, fully in keeping with the aesthetics of the St. Ulrich organ, a faithful copy of the instrument restored in Peru in 2008 as part of the Chemins du baroque dans le Nouveau Monde rescue operation.

An event organized by the Friends of Saint-Ulrich.

El gran organista Jean-Charles Ablitzer ofrecerá un recital de órgano dedicado a la música ibérica, en el bello instrumento peruano construido en el auditorio de Saint-Ulrich. Se trata de una auténtica delicia para los amantes del órgano, gracias al afán del artista por descubrir el instrumento.

El programa incluirá piezas compuestas en el siglo XVII en la Península Ibérica, en total armonía con la estética del órgano Saint-Ulrich, copia fiel del instrumento restaurado en Perú en 2008 en el marco de la operación de rescate de las Vías Barrocas en el Nuevo Mundo.

Un evento organizado por los Amigos de Saint-Ulrich.

Der große Organist Jean-Charles Ablitzer wird ein Orgelkonzert mit iberischer Musik auf dem schönen peruanischen Instrument geben, das im Auditorium von Saint-Ulrich errichtet wurde. Ein Glücksfall für Orgelliebhaber, der auf den Wunsch des Künstlers zurückzuführen ist, diese Orgel zu entdecken.

Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel komponiert wurden und der Ästhetik der Orgel von Saint-Ulrich voll und ganz entsprechen. Sie ist eine originalgetreue Kopie des Instruments, das 2008 im Rahmen der Rettungsaktion « Barockwege in der Neuen Welt » in Peru restauriert wurde.

Diese Veranstaltung wird von den Freunden von Saint-Ulrich angeboten.

Mise à jour le 2023-09-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG