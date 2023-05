Découvrez l’histoire d’un ancien collège universitaire devenu couvent ! Couvent Notre-Dame-de-la-Compassion – Ancien Collège de Foix, 16 septembre 2023, Toulouse.

Découvrez l’histoire d’un ancien collège universitaire devenu couvent ! 16 et 17 septembre Couvent Notre-Dame-de-la-Compassion – Ancien Collège de Foix Gratuit. Sur inscription. Groupe de maximum 15 personnes.

Venez découvrir le couvent des sœurs, fondé en 1817 par le Chanoine Garrigou, et le Collège Universitaire du Moyen Âge appelé « Collège de Foix », fondé au XVe siècle par le cardinal Pierre de Foix.

Le collège religieux de Foix a été fondé en 1457 par le cardinal Pierre de Foix, légat pontifical. Il accueillait 25 étudiants juristes, canonistes et théologiens. Supprimé en 1790, ses bâtiments sont acquis en 1817 pour établir la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Compassion. La distribution des bâtiments s'organise autour d'une cour rectangulaire. Les éléments sur cour du donjon servaient de pièces de service ; l'étage correspondait à la bibliothèque ; le deuxième étage comprenait l'appartement du prélat.

La Congrégation Notre-Dame de la Compassion a été fondée à Toulouse le 2 novembre 1817 par Maurice Garrigou, prêtre diocésain dans les bâtiments de l’ancien Collège. Il demande à Jeanne Marie Desclaux d’être co-fondatrice de cette nouvelle Congrégation. Son but est l’éducation chrétienne des filles et le soin des pauvres par tous les moyens possibles.

À la fermeture du séminaire, la résidence accueillera un foyer de jeunes étudiantes tenu par les Sœurs de la Compassion, et de nouveau une résidence étudiante. Une partie des bâtiments est toujours occupée par la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion qui y poursuit son œuvre d’éducation et de soins en faveurs des plus démunis.

