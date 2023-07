Visites guidées Couvent des Ursulines Beaugency, 16 septembre 2023, Beaugency.

Visites guidées 16 et 17 septembre Couvent des Ursulines Par groupes de 30 personnes

Samedi 14h30 et dimanche 15h30 sous le thème : conservation et évolution du patrimoine matériel, visite guidée du bâtiment du XVIIe siècle et de ses adaptations durant plus de 3 siècles. La visite se conclura par la présentation de documents sur la tradition éducative des Ursulines.

Samedi 15h30 et dimanche 16h30 sous le thème : conservation et évolution du patrimoine, exposition-conférence sur la tradition éducative des Ursulines à partir de documents d’archives émanant de divers monastères, suivie d’une brève visite du bâtiment du XVIIe siècle et de ses adaptations durant plus de 3 siècles.

Couvent des Ursulines 13, rue Porte-Tavers 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 94 10 À la demande des habitants de Beaugency, six Ursulines arrivent d’Orléans pour l’éducation des petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629, l’école se poursuit dans une belle construction, appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue sur la Loire et la Sologne.

Bâtiments du XVIIe siècle, jardin donnant sur la Loire. parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

marie OdileJaugey