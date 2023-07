« L’ABéCéDaire poétique de Cognac » Balade & ballade poétiques Couvent des récollets Cognac, 16 septembre 2023, Cognac.

« L’ABéCéDaire poétique de Cognac » Balade & ballade poétiques Samedi 16 septembre, 10h30 Couvent des récollets Gratuit. Entrée libre.

L’anthologie 2023 de l’Atelier poésie s’est muée en AbéCéDaire poétique dédié à la ville de Cognac. Cet ouvrage prendra vie le temps d’un parcours inédit associant découverte des lieux qui ont été sources d’inspiration et lectures de poèmes. Un dialogue entre patrimoine et poésie…

Animation réalisée en partenariat avec l’Atelier poésie Cognac.

Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine Le Couvent des Récollets de Cognac a été fondé le 22 janvier 1612 par la ville de Cognac. Le nombre de religieux était depuis longtemps de 18 à 20 en 1723. Il a été édifié de 1631 à 1635 par le père Roussel. Les travaux ont été achevés de 1641 à 1647 par le père Martial Hardy.

La ville de Cognac achète les bâtiments en 1808 et y installe l’hôtel de ville qui y restera jusqu’en 1892. Puis elle en revend une partie au département en 1820 et celui-ci y installe la sous-préfecture et le tribunal civil qui en partiront en 1858.

Par arrêté du 4 décembre 1951, le puits, trois des travées voutées et l’escalier en fer forgé ont été inscrits au titre des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Ville de Cognac