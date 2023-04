Rencontre Territoriale – Forum Transition « Mobilité Décarbonée » Couvent des Minimes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rencontre Territoriale – Forum Transition « Mobilité Décarbonée » Couvent des Minimes, 10 mai 2023, Lille. Rencontre Territoriale – Forum Transition « Mobilité Décarbonée » Mercredi 10 mai, 17h00 Couvent des Minimes La première édition des RENCONTRES TERRITORIALES aura lieu au Couvent des Minimes à Lille le 10 mai 2023 et aura pour thème « La mobilité décarbonée au service de la réindustrialisation ». Cet enjeu clé de la région Hauts-de-France sera abordé au travers d’un discours d’ouverture, d’une table ronde, de présentations de solutions innovantes ainsi que de sessions de networking, et se clôturera par un cocktail dînatoire. Rendez-vous au Couvent des Minimes à 17h pour participer aux échanges et contribuer à l’émergence de projets concrets de transition écologique ! → En savoir plus et s’inscrire gratuitement : https://event.transition-forum.org/fr/content/lille

→ En savoir plus et s'inscrire gratuitement : https://event.transition-forum.org/fr/content/lille

→ Découvrir l'association Transition Forum : https://www.transition-forum.org/

