La Riche Visite guidée Couvent des Minimes La Riche, 16 septembre 2023, La Riche. Visite guidée 16 et 17 septembre Couvent des Minimes Depuis 1507, le couvent royal de l’Ordre des moines Minimes, à La Riche, abrite le tombeau de saint François de Paule, ermite et thaumaturge calabrais. Couvent des Minimes Chemin des Minimes 37520 La Riche La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Depuis plus de 500 ans, le couvent des Minimes de La Riche abrite le tombeau du fondateur de l’Ordre des Minimes : saint François de Paule (1416-1507). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

