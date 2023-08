Livres en Citadelle Couvent des Minimes Blaye, 9 décembre 2023, Blaye.

L’association Préface est heureuse de présenter la 30ème édition de Livres en Citadelle dans le magnifique cadre de la Citadelle Vauban de Blaye.

Ce sont, cette année encore, plus de cinquante autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs, traductrices, éditrices, éditeurs, conteurs, photographes et autres acteurs du livres et de la lecture qui rencontreront les lectrices et lecteurs de tous âges et de tous goûts de lectures.

Des animations (séances de contes, débats, rencontres, musiques, lectures…), des expositions (photos, oeuvres d’enfants…), des dédicaces en continu et bien d’autres surprises devraient donner un air de fête du livre et de la lecture pour le public..

Couvent des Minimes

During this two-day event in the citadel, a UNESCO World Heritage Site, illustrators and authors of children’s books, as well as writers and publishers of books for adults, will be welcoming book-lovers of every age.

A series of history lectures is proposed on Saturday 10 December. Programme available soon.

La asociación Préface se complace en presentar la 30ª edición de Livres en Citadelle en el magnífico marco de la Ciudadela Vauban de Blaye.

Un año más, más de cincuenta autores, ilustradores, traductores, editores, narradores, fotógrafos y demás personas relacionadas con el libro y la lectura se darán cita con lectores de todas las edades y gustos.

Actos (sesiones de cuentacuentos, debates, encuentros, música, lecturas, etc.), exposiciones (fotos, obras infantiles, etc.), firmas de libros y muchas otras sorpresas harán que el público saboree de verdad la fiesta del libro y la lectura.

In der auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehenden Zitadelle werden Liebhaber von Büchern zwei Tage lang von

Illustratoren und Kinderbuchautoren aber auch Schriftstellern und Fachleuten der Erwachsenenbücherbranche erwartet.

Am Samstag, den 10. Dezember, wird ein Programm mit Konferenzen zur Geschichte angeboten.

Programmausgabe in Kürze.

