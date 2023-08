3ème Festival Interculturel Afoulki Couvent des Minimes Blaye, 23 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Afoulki lance son troisième festival inter-culturel les samedi 23 et dimanche 24 Septembre 2023 au sein de la citadelle de Blaye.

2 jours de fêtes, de concerts, de spectacles de danse, d’initiations gratuits.

Et pour les gourmands et les affamés, des découvertes culinaires d’Afrique et du Maghreb vous seront proposées au Comptoir Vauban et à l’Hôtel de la Citadelle.

Venez nombreux et nombreuses, il y a de la place pour tous.

Et comme le dit le Président : « Peace and Love ».

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

Couvent des Minimes Rue du Couvent des Minimes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afoulki launches its third inter-cultural festival on Saturday 23rd and Sunday 24th September 2023 at the citadel of Blaye.

2 days of festivities, concerts, dance shows and free initiations.

And for the gourmets and the hungry, culinary discoveries from Africa and the Maghreb will be on offer at the Comptoir Vauban and the Hôtel de la Citadelle.

Come one, come all, there’s room for everyone.

And as the President says: « Peace and Love »

Afoulki lanza su tercer festival intercultural el sábado 23 y el domingo 24 de septiembre de 2023 en la ciudadela de Blaye.

2 días de celebraciones, conciertos, espectáculos de danza y presentaciones gratuitas.

Y para los gourmets y los hambrientos, se ofrecerán descubrimientos culinarios de África y África del Norte en el Comptoir Vauban y el Hôtel de la Citadelle.

Venga uno, vengan todos, hay sitio de sobra para todos.

Y como dice el Presidente: « Paz y Amor »

Afoulki startet sein drittes interkulturelles Festival am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September 2023 in der Zitadelle von Blaye.

zwei Tage lang wird kostenlos gefeiert, es gibt Konzerte, Tanzvorführungen und Einführungen.

Und für Feinschmecker und Hungrige werden im Comptoir Vauban und im Hôtel de la Citadelle kulinarische Entdeckungen aus Afrika und dem Maghreb angeboten.

Kommen Sie zahlreich und zahlreich, es gibt Platz für alle.

Und wie der Präsident sagt: « Peace and Love »

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Blaye