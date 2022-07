Visites guidées du laboratoire photographique Couvent des Minimes – Archives départementales du Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visites guidées du laboratoire photographique Couvent des Minimes – Archives départementales du Loiret, 17 septembre 2022, Orléans. Visites guidées du laboratoire photographique 17 et 18 septembre Couvent des Minimes – Archives départementales du Loiret Découverte du travail du photographe des Archives départementales et de la numérisation des documents. Couvent des Minimes – Archives départementales du Loiret 6 rue d’Illiers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 36 99 25 00 http://www.archives-loiret.fr Le couvent fut construit au XVIIe siècle et transformé en centre d’archives en 1913. En juin 1940, murs et collections furent presque entièrement détruits par un bombardement. Les locaux furent remaniés et le service des archives départementales s’y réinstalla en 1958.

2022-09-17T14:15:00+02:00

2022-09-18T17:45:00+02:00 © Arch. dép du Loiret

