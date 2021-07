Couvent des Jacobins : Visite nocturne aux lampions Couvent des Jacobins, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Toulouse.

### Visites EXTRAordinaires du Couvent des Jacobins **(Re)découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée : vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour une visite insolite d’exception !** **À la nuit tombée**, explorez le couvent des Jacobins, éclairé d’une lanterne… Vous découvrirez alors ce joyau médiéval sous un nouveau jour : entre ombres et lumières, des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aiguiser votre regard et prêter attention aux trésors cachés et insolites du couvent des Jacobins. _Intervenant : équipe de médiation du couvent._ ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires#Visite%20Nocturne%20aux%20Lampions) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 15 et mercredi 21 juillet à 22h15, mercredi 25 août à 21h30, jeudi 2 septembre à 21h, jeudi 21 octobre à 20h, jeudi 11 novembre et jeudi 9 décembre à 18h30. * Visite organisée au coucher de soleil, selon la saison, entre 18h30 et 22h00. * À partir de 12 ans * Durée : 1h environ * Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite au Couvent des Jacobins. * [Billetterie en ligne jusqu’à 14h le jour J, puis vente sur place dans la limite des places disponibles](https://couvent-des-jacobins.festik.net) * En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, les billets feront l’objet d’un remboursement par la billetterie Festik.

Tarifs : 12€ (adultes) / 6€ (moins de 18 ans)

Culture

Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



