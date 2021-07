Toulouse Couvent des Jacobins Haute-Garonne, Toulouse Couvent des Jacobins : Visite gourmande Couvent des Jacobins Toulouse

du vendredi 30 juillet au vendredi 20 août à Couvent des Jacobins

### Visites EXTRAordinaires du Couvent des Jacobins **(Re)découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée : vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour une visite insolite d’exception !** Vous êtes conviés à un « apéritif » médiéval dans une des ailes du cloître, après avoir découvert le monument médiéval et évoqué la cuisine médiévale dans le réfectoire. Venez déguster des spécialités et boire le fameux hypocras, préparés par un maître-queux. Prêts pour une immersion médiévale version Happy hour ? _Intervenants : équipe de médiation du couvent et maître-queux médiéval (Association Les Délices de l’Histoire)_ ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires) ![]() ### Infos pratiques * Les vendredis 30 juillet et 20 août à 18h30 * À partir de 12 ans * Durée : 1h30 * Billetterie en ligne : réservation ouverte début juillet * Jauge limitée * En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, les billets feront l’objet d’un remboursement par la billetterie Festik.

Tarifs : 12€ (adultes) / 6€ (moins de 18 ans)

Culture Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

