Couvent des Jacobins : Visite dansée Couvent des Jacobins, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Toulouse.

du jeudi 2 septembre au jeudi 25 novembre à Couvent des Jacobins

### Visites EXTRAordinaires du Couvent des Jacobins **(Re)découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée : vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour une visite insolite d’exception !** Suivez les pas enjoués d’une danseuse sur les rythmes sensibles d’un violiste-percussionniste. Déambulation dansée, improvisation joyeuse et récital chorégraphié : que vous participiez ou que vous préfériez être simple spectateur.trice, vous serez invité.e.s à une découverte insolite, corporelle et artistique du Couvent des Jacobins et de son histoire. Danse, musique et patrimoine ne feront plus qu’un, à l’occasion de cette parenthèse de poésie partagée, en toute simplicité. Cette visite s’adresse à tous et toutes quelles que soient la condition physique et le niveau de danse. Venez découvrir le plaisir du mouvement partagé en toute simplicité ! Intervenants : * Emmanuelle Broncin, danseuse et chorégraphe * Roland Kern, compositeur et interprète à la viole de gambe et aux percussions ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires) ![]() ### Infos pratiques * Les jeudis 2 septembre, 21 octobre, et 25 novembre à 18h30. * À partir de 12 ans * Durée : 1h environ * En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, les billets feront l’objet d’un remboursement par la billetterie Festik.

Tarifs : 12€ (adultes) / 6€ (moins de 18 ans)

Culture

Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T20:30:00;2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T19:30:00;2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T19:30:00