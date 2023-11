GUINGUETTE D’HIVER COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez festoyer, danser, boire et manger dans une ambiance médiévale !

Le Couvent des Jacobins vous propose une soirée guinguette exceptionnelle..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:30:00. .

COUVENT DES JACOBINS Place des Jacobins

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and feast, dance, drink and eat in a medieval atmosphere!

The Couvent des Jacobins offers you an exceptional guinguette evening.

¡Venga a festejar, bailar, beber y comer en un ambiente medieval!

El Couvent des Jacobins le propone una velada guinguette excepcional.

Feiern, tanzen, trinken und essen Sie in einer mittelalterlichen Atmosphäre!

Das Couvent des Jacobins lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Guinguette-Abend ein.

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE