MISS GRUMPY MÈNE L’ENQUÊTE AU COUVENT COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 26 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Miss Grumpy, pur produit anglais made in Leamington Spa, vous embarque dans une aventure farfelue et pleine de mystères au cœur du monument. Une manière originale et amusante de découvrir le monument !.

2023-10-26 à ; fin : 2023-10-26 19:30:00. 13 EUR.

COUVENT DES JACOBINS Parvis des Jacobins

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Miss Grumpy, a pure English product made in Leamington Spa, takes you on a wacky, mystery-filled adventure to the heart of the monument. An original and fun way to discover the monument!

Miss Grumpy, un producto puramente inglés fabricado en Leamington Spa, le llevará en una estrafalaria aventura llena de misterio hasta el corazón del monumento. ¡Una forma original y divertida de descubrir el monumento!

Miss Grumpy, ein englisches Produkt aus Leamington Spa, nimmt Sie mit auf ein skurriles und geheimnisvolles Abenteuer im Herzen des Monuments. Eine originelle und unterhaltsame Art, das Denkmal zu entdecken!

