SOIREE APERO-GUINGUETTE COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Profitez d’une programmation musicale conviviale et festive dans le jardin du cloître.

Le tout accompagné d’une savoureuse et rafraîchissante petite restauration sur place..

2023-06-30 fin : 2023-06-30 22:30:00. .

COUVENT DES JACOBINS Place des Jacobins

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Enjoy a convivial and festive musical program in the cloister garden.

All accompanied by a tasty and refreshing snack bar on site.

Disfrute de un programa de música agradable y festiva en el jardín del claustro.

Todo ello acompañado de un sabroso y refrescante tentempié in situ.

Genießen Sie ein geselliges und festliches Musikprogramm im Garten des Klosters.

Dazu gibt es leckere und erfrischende kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE