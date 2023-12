Visite amoureuse Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visite amoureuse Couvent des Jacobins Toulouse, 14 février 2024 17:30, Toulouse. Visite amoureuse Mercredi 14 février 2024, 18h30 Couvent des Jacobins 13€ Visite EXTRAordinaire Pour démarrer cette soirée romantique de manière originale, nous vous proposons une visite spécialement conçue pour les couples. Explorez le monde médiéval à travers ses jeux de séduction.

Du flirt courtois aux liaisons interdites, découvrez les mœurs médiévales en matière d’amour, bien différentes de celles d’aujourd’hui. Vous serez surpris par la manière dont l’amour était vécu et exprimé à cette époque.

Plusieurs surprises à la clef ! Une visite interdite aux moins de 18 ans à réserver uniquement en duo. Cette activité est proposée dans le cadre des visites EXTRAordinaires : des visites insolites et privilégiées lors desquelles vous serez accueilli en dehors des horaires d’ouverture au public. Photo : Codex Manesse, Ulrich von Singenberg Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228710622130 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T18:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Heure : 17:30
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

