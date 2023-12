L’amour au Moyen Âge Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’amour au Moyen Âge Couvent des Jacobins Toulouse, 3 février 2024 14:00, Toulouse. L’amour au Moyen Âge 3 – 25 février 2024 Couvent des Jacobins 3€ / 6€ / 8€ Visite thématique Si vous avez envie de découvrir les multiples aspects de l’amour au Moyen Âge, cette visite est faite pour vous. Des jeux de séduction aux amours interdites, en passant par l’amour courtois ou l’amour charnel, le monde médiéval a un rapport à l’amour très… surprenant.

Quelles étaient les règles en matière d'amour et leurs châtiments ? Comment se déroule le rituel du mariage ? Quelle vision de l'amour pouvait avoir les dominicains ? Une visite interdite aux moins de 18 ans !

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

Heure : 14:00
Lieu Couvent des Jacobins
Adresse Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France
Ville Toulouse

